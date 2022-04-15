Шварц — о победе над «Ахматом»: мы довольны успехом в день рождения «Динамо»

Главный тренер столичного «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

«Я очень рад, что удалось победить. Первый тайм мы доминировали, но не хватало последнего паса. Во втором тайме прибавили, забили, но стали давать больше свободных зон сопернику. В день рождения нашего клуба мы отплатили болельщикам заслуженной победой», — цитирует Шварца Sport24.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Мячи забили Фёдор Смолов (59-я минута), Константин Тюкавин (79-я).

«Динамо» (52 очка) занимает в турнирной таблице второе место. «Зенит» (52) по дополнительным показателям лидирует в чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура 16 апреля примет «Урал».

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о настрое на матч с «Уралом».