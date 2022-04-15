Шварц — о победе над «Ахматом»: мы довольны успехом в день рождения «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер столичного «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Шварц — о победе над «Ахматом»: мы довольны успехом в день рождения «Динамо»
  • © официальный сайт ФК "Динамо"

«Я очень рад, что удалось победить. Первый тайм мы доминировали, но не хватало последнего паса. Во втором тайме прибавили, забили, но стали давать больше свободных зон сопернику. В день рождения нашего клуба мы отплатили болельщикам заслуженной победой», — цитирует Шварца Sport24.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Мячи забили Фёдор Смолов (59-я минута), Константин Тюкавин (79-я).

«Динамо» (52 очка) занимает в турнирной таблице второе место. «Зенит» (52) по дополнительным показателям лидирует в чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура 16 апреля примет «Урал».

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о настрое на матч с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить