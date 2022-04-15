Талалаев — о поражении от «Динамо»: «Ахмат» показал запредельный уровень мастерства

Короткая ссылка
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Талалаев — о поражении от «Динамо»: «Ахмат» показал запредельный уровень мастерства
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне моя команда понравилась. Футболисты «Ахмата» делали, что я от них требовал. «Динамо» выше уровнем и заслуженно победили», — цитирует Талалаева Sport24.

По его мнению, после первого пропущенного мяча игроки «Ахмата» провели лучший отрезок в матче.

«Мне нравится, как работают мои футболисты. Они демонстрируют запредельный для себя уровень мастерства, у нас все-таки разный ресурс», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Динамо имени Льва Яшина», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Мячи забили Фёдор Смолов (59-я минута), Константин Тюкавин (79-я).

«Динамо» (52 очка) занимает в турнирной таблице второе место. «Зенит» (52) по дополнительным показателям лидирует в чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура 16 апреля примет «Урал».

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о настрое на матч с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить