«Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А

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«Интер» в гостях переиграл «Специю» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альберто Пикко», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Мячи в составе миланской команды забили Марсело Брозович (на 31-й минуте), Лаутаро Мартинес (на 73-й минуте), Алексис Санчес (на 94-й минуте). У «Специи» отличился Джулио Маджоре (на 88-й минуте). 

«Интер», набравший 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 33 очками располагается на 15-й строчке.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли высказался о желании клуба приобрести полузащитника «Динамо» Батуми Хвичу Кварацхелию.

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