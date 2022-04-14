Директор «Наполи»: Хвича Кварацхелия — один из первых трансферных приоритетов для нас
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- © Tamuna Kulumbegashvili/XinHua
«Кварацхелия — один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования», — заявил Джинтоли.
Он добавил, что клуб ждёт открытия трансферного окна, чтобы поскорее привезти футболиста в Италию. По словам спортивного директора, Хвича очень интересный игрок, который подходит «Наполи».
Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.
Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал предложение «Наполи» очень интересным для Кварацхелии.