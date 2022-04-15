Футболисты ЦСКА Медина, Ушаков и Набабкин пропустят матч с «Уфой»
- РИА Новости
По решению тренерского штаба игру пропустят Хесус Медина, Егор Ушаков и Кирилл Набабкин, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Уточняется, что Медина и Ушаков не смогли полностью восстановиться после матча с подмосковными «Химками» (2:4). У Набабкина диагностировано мышечное повреждение.
Мачт «Уфа» — ЦСКА пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 14:00 мск.
ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Уфа» (21) располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча.