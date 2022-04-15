Футболисты ЦСКА Медина, Ушаков и Набабкин пропустят матч с «Уфой»

Короткая ссылка
Трое футболистов московского ЦСКА по состоянию здоровья не смогут сыграть в матче 25-го тура чемпионата России с «Уфой».
Футболисты ЦСКА Медина, Ушаков и Набабкин пропустят матч с «Уфой»
  • РИА Новости

По решению тренерского штаба игру пропустят Хесус Медина, Егор Ушаков и Кирилл Набабкин, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Уточняется, что Медина и Ушаков не смогли полностью восстановиться после матча с подмосковными «Химками» (2:4). У Набабкина диагностировано мышечное повреждение.

Мачт «Уфа» — ЦСКА пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 14:00 мск.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Уфа» (21) располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить