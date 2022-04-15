Роднина — о санкциях против ФФККР: ISU соревнуется в укрощении строптивого
- РИА Новости
«Будем предлагать что-то другое. У нас достаточно большие взаимоотношения с другими странами, с такими, как Китай. Китай в фигурном катании — одна из ведущих держав», — цитирует Роднину «ВсёПроСпорт».
По её словам, заменить Россию в фигурном катании по количеству медалей, результатов и достижений практически невозможно.
«Как в целом я оцениваю решение ISU? Они сейчас соревнуются, но только в другом: как укротить строптивого. Для них Россия — это страна строптивая вместе с Белоруссией», — добавила Роднина.
Напомним, что ISU может лишить Россию этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.
Ранее Роднина высказалась о своём отношении к смешанным единоборствам.