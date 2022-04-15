Роднина — о санкциях против ФФККР: ISU соревнуется в укрощении строптивого

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном исключении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) из Международного союза конькобежцев (ISU).
Роднина — о санкциях против ФФККР: ISU соревнуется в укрощении строптивого
  • РИА Новости

«Будем предлагать что-то другое. У нас достаточно большие взаимоотношения с другими странами, с такими, как Китай. Китай в фигурном катании — одна из ведущих держав», — цитирует Роднину «ВсёПроСпорт».

По её словам, заменить Россию в фигурном катании по количеству медалей, результатов и достижений практически невозможно.

«Как в целом я оцениваю решение ISU? Они сейчас соревнуются, но только в другом: как укротить строптивого. Для них Россия — это страна строптивая вместе с Белоруссией», — добавила Роднина.

Напомним, что ISU может лишить Россию этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Ранее Роднина высказалась о своём отношении к смешанным единоборствам.

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