Олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал победу на чемпионате России по спортивной гимнастике в личном многоборье.

«День крови у меня сегодня. Не знаю, что произошло. Уже организм истощён. Я выступаю здесь на своих резервах. Я не готов полноценно, а извлекаю избытки, которые есть во мне. Оттуда такие мозоли. Страшно на руки смотреть. Порвал их в хлам на втором снаряде», — цитирует РИА Новости Далалояна.

Он предположил, что травмы связаны, возможно, с нехваткой витаминов и недостатком солнца.

«Хочу на море», — заключил Далалоян.

25-летний гимнаст набрал 163,229 балла. Серебряную награду выиграл Кирилл Прокопьев (162,830), бронзу взял Виктор Калюжин (162,295).

Далалоян завоевал золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде 2020 года в Токио. Он также является трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила надежду, что национальная команда сможет выступить на чемпионате Европы в Мюнхене, который пройдёт с 11 по 21 августа.