Родионенко надеется, что сборной России по спортивной гимнастике удастся выступить на ЧЕ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила надежду, что национальная команда сможет выступить на чемпионате Европы в Мюнхене, который пройдёт с 11 по 21 августа.

«Кто-то иногда может сказать, мол, зачем стараться, ведь нас всё равно никуда не допустят. Но настоящих нытиков у нас нет! И на сборах на эту тему мы стараемся не говорить. Мы готовимся к Кубку России и к чемпионату Европы! Надежда умирает последней, и мы надеемся, что будем там выступать», — сказала Родионенко RT.

Ранее она сообщила, что на открытый кубок России планируют пригласить гимнастов из Европы.