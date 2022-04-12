Родионенко надеется, что сборной России по спортивной гимнастике удастся выступить на ЧЕ

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила надежду, что национальная команда сможет выступить на чемпионате Европы в Мюнхене, который пройдёт с 11 по 21 августа.
Родионенко надеется, что сборной России по спортивной гимнастике удастся выступить на ЧЕ
  • РИА Новости

«Кто-то иногда может сказать, мол, зачем стараться, ведь нас всё равно никуда не допустят. Но настоящих нытиков у нас нет! И на сборах на эту тему мы стараемся не говорить. Мы готовимся к Кубку России и к чемпионату Европы! Надежда умирает последней, и мы надеемся, что будем там выступать», — сказала Родионенко RT.

Ранее она сообщила, что на открытый кубок России планируют пригласить гимнастов из Европы.

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