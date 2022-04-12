Родионенко сообщила, что на открытый кубок России планируют пригласить гимнастов из Европы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко призналась, что на открытый кубок России, который состоится в июне, планируют пригласить европейских спортсменов.

«В Европу тоже направим приглашения, хотя я и думаю, что это напрасно. Но переговоры будем вести. Кто рискнёт, тот приедет. Венгры, например, говорят, что будут, несмотря ни на что. Да многие хотят, те же немцы, но не всё зависит от спортивных команд. Нам, конечно, хочется, чтобы были соревнования равных соперников, чтобы мы могли, с одной стороны, подтвердить реноме сильнейших, а с другой — чему-то новому научиться. Мы ведь должны поддерживать свой уровень, а не опускаться!» — сказала Родионенко RT.

Ранее Родионенко сообщила, что Иван Куляк сохранит за собой право выступать на национальных стартах в случае, если он будет дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG).