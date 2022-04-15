Далалоян завоевал золото ЧР по спортивной гимнастике в личном многоборье

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Олимпийский чемпион Артур Далалоян завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье в Казани.
Далалоян завоевал золото ЧР по спортивной гимнастике в личном многоборье
  • РИА Новости

25-летний гимнаст набрал 163,229 балла. Серебряную награду выиграл Кирилл Прокопьев (162,830), бронзу взял Виктор Калюжин (162,295).

Далалоян завоевал золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде 2020 года в Токио. Он также является трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила надежду, что национальная команда сможет выступить на чемпионате Европы в Мюнхене, который пройдёт с 11 по 21 августа.

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