Николаев рассказал, почему в РПЛ увеличилось число ошибок у арбитров

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о том, почему возросло количество ошибок у арбитров.
Николаев рассказал, почему в РПЛ увеличилось число ошибок у арбитров
  • РИА Новости

«Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя многие и считают, что в эпоху VAR неверных решений арбитра быть не должно, поскольку всегда есть возможность пересмотреть эпизод. Однако, как мы убедились, у мониторов работают живые люди — и они тоже могут ошибаться», — заявил Николаев в интервью RT.

По его словам, VAR вышел на первый план и считается, что в России система не помогает, а только мешает рефери.

«Появились предложения отказаться от использования VAR в РПЛ. Хотя я думаю, что до этого не дойдёт. Но когда судья находится в отличной позиции на поле, принимает правильное решение, а потом вмешивается система и, как в игре «Краснодар» — «Динамо», меняет его на ошибочное, это уже вопиющий случай!» — добавил Николаев.

Ранее Николаев рассказал о том, зачем нужна система VAR и как должно вестись обучение у видеоарбитра.

 

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