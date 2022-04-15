Тухель извинился перед Галлахером за запрет сыграть за «Кристал Пэлас» в Кубке Англии

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель принёс извинения полузащитнику Конору Галлахеру, которому лондонский клуб не дал разрешения сыграть за «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии.
Тухель извинился перед Галлахером за запрет сыграть за «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
  • AP

«Несколько недель назад мы случайно встретились в ресторане и обсудили эту тему. Я извинился, потому что знаю, какой он боец, и мне он очень нравится. Я очень хорошо знаю его характер, и для меня было удовольствием поработать с ним в предсезонный период», — цитирует Тухеля The Telegraph.

Он также добавил, что понимает расстройство Патрика Вийера и самого Галлахера, но в момент заключения арендного соглашения были установлены правила.

17 апреля на «Уэмбли» состоится полуфинал «Кубка Англии», где сыграют «Челси» и «Кристал Пэлас».

22-летний Галлахер не имеет права участвовать в матче, поскольку «Челси» отклонил просьбу «Пэлас» разрешить футболисту сыграть во встрече. 

Ранее Тухель высказался о вылете своей команды после матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

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