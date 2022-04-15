Ваноли: я проникся спартаковским духом

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от посещения стадиона и музея красно-белых.

«Я почувствовал спартаковский дух. Это большой клуб с самым большим количеством болельщиков в России. Это чувствуется сразу, особенно когда видишь стадион», — сказал Ваноли в эфире YouTube-канала «Спартака».

По его словам, он не оставляет надежды увидеть арену, полностью заполненную болельщиками красно-белых.

«Я посетил стадион, музей клуба. Здесь чувствуется история, это очень важно», — добавил Ваноли.

Напомним, что 49-летний специалист возглавил московский клуб в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.

Красно-белые набрали 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об отличиях между московским клубом и «Зенитом».