Спортивный директор «Спартака»: у красно-белых и «Зенита» разная психология и менталитет

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об отличиях между московским клубом и «Зенитом».

«Разница в менталитете, это же очевидно. Всё дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба», — сказал Каттани в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По его словам, игрокам нужно научиться брать ответственность на себя, потому что менталитет победителя купить нельзя, разве что игрока, у которого он уже сформировался.

«Всё просто — «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет, у них этот менталитет сам сформировался», — добавил Каттани.

Напомним, что по итогам 24 туров сине-бело-голубые лидируют с 52 очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Спартак» занимает девятое место (30 очков).

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