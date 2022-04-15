Навка высказалась о судьбе мирового фигурного катании без участия России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о последствиях возможного исключения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) из Международного союза конькобежцев (ISU).

«Считаете, что стоит сыграть на опережение, выйдя из ISU? Думаю, пусть им самим будет стыдно, если международная федерация исключит Россию из состава. Спорт в нашей стране не должен погибнуть, мы создадим альтернативную организацию, которая будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперёд и добиваться успехов», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Она отметила, что мировое фигурное катание потихоньку умирает и никому не нравится, а Россия почти во всех видах спорта находится на первых ступенях.

«Посмотрим, что они будут делать без нас. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнётся», — заключила Навка.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что во время медицинского обследования столкнулся с проблемами со здоровьем.