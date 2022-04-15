Навка высказалась о судьбе мирового фигурного катании без участия России
- РИА Новости
«Считаете, что стоит сыграть на опережение, выйдя из ISU? Думаю, пусть им самим будет стыдно, если международная федерация исключит Россию из состава. Спорт в нашей стране не должен погибнуть, мы создадим альтернативную организацию, которая будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперёд и добиваться успехов», — цитирует Навку «Матч ТВ».
Она отметила, что мировое фигурное катание потихоньку умирает и никому не нравится, а Россия почти во всех видах спорта находится на первых ступенях.
«Посмотрим, что они будут делать без нас. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнётся», — заключила Навка.
Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.
Ранее российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что во время медицинского обследования столкнулся с проблемами со здоровьем.