Навка высказалась о судьбе мирового фигурного катании без участия России

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о последствиях возможного исключения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) из Международного союза конькобежцев (ISU).
Навка высказалась о судьбе мирового фигурного катании без участия России
  • РИА Новости

«Считаете, что стоит сыграть на опережение, выйдя из ISU? Думаю, пусть им самим будет стыдно, если международная федерация исключит Россию из состава. Спорт в нашей стране не должен погибнуть, мы создадим альтернативную организацию, которая будет давать возможность российским спортсменам двигаться вперёд и добиваться успехов», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Она отметила, что мировое фигурное катание потихоньку умирает и никому не нравится, а Россия почти во всех видах спорта находится на первых ступенях.

«Посмотрим, что они будут делать без нас. Думаю, фигурное катание в мире в таком случае совсем загнётся», — заключила Навка.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что во время медицинского обследования столкнулся с проблемами со здоровьем.

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