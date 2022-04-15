Алиев рассказал, с какими трудностями столкнулся в начале сезона

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что во время медицинского обследования столкнулся с проблемами со здоровьем.

«Это был маленький комочек, который потом перерос в один большой ком. Да, это влияло очень сильно на моё состояние. Дважды в год спортсмены проходят углублённое медобследование, чтобы получить допуск к занятиям. Мне этот допуск не давали. И я столкнулся с определёнными проблемами, которые начали изнутри меня грызть», — цитирует Алиева РИА Новости.

Он добавил, что после медобследования в Санкт-Петербурге ему посоветовали ехать в Москву. В столице врачи сказали, что он здоров и его сердце в норме, но одно отклонение есть.

«Мой пульс — 28. Ну или 30, 35. Меня это никогда не беспокоило, но некоторые врачи к этому прицепились, начали говорить всякие вещи. И конечно, я стал себя загонять. Если можно так выразиться, то ситуация с сердцем — это только капля в море. И даже сейчас есть моменты, с которыми я продолжаю бороться. Но не хотел бы их обсуждать», — добавил Алиев.

Напомним, что фигурист выиграл чемпионат Европы в 2020 году. В нынешнем сезоне он не попал в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) прошёл без россиян.

Ранее Алиев высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами на фоне санкций.