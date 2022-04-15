Олейник отреагировал на слова Родниной о MMA

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прокомментировал слова депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что смешанные единоборства не являются видом спорта.
Олейник отреагировал на слова Родниной о MMA
  • Legion-Media

«Меня в этом никто никогда не упрекал, а мнение Родниной мне не интересно. Были и есть люди, делающие разные заявления, но я не лезу в их спорт и не хочу, чтобы они лезли в мой спорт с таким критичным и однозначным суждением. При этом я уважаю все виды спорта», — цитирует Олейника Metaratings.ru.

Боец добавил, что к смешанным единоборствам может относится скептически каждый человек, как и к политике или к музыке.

«По сути, человек говорит, что меня нет, UFC нет, миллионов фанатов по всему миру нет, наших выступлений нет, наших гонораров нет. Я от этого никак не страдаю», — заключил Олейник.

Напомним, что 10 апреля российский боец одолел американца Джареда Вандераа в первом раунде с помощью удушающего приёма на турнире UFC 273 в Джексонвилле. 

44-летний Олейник провел 77 боёв в смешанных единоборствах и одержал 60 побед.

Ранее сообщалось, что Олейник и чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски получили денежные бонусы за лучшие выступления вечера на турнире в Джексонвилле.

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