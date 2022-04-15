Олейник отреагировал на слова Родниной о MMA
- Legion-Media
«Меня в этом никто никогда не упрекал, а мнение Родниной мне не интересно. Были и есть люди, делающие разные заявления, но я не лезу в их спорт и не хочу, чтобы они лезли в мой спорт с таким критичным и однозначным суждением. При этом я уважаю все виды спорта», — цитирует Олейника Metaratings.ru.
Боец добавил, что к смешанным единоборствам может относится скептически каждый человек, как и к политике или к музыке.
«По сути, человек говорит, что меня нет, UFC нет, миллионов фанатов по всему миру нет, наших выступлений нет, наших гонораров нет. Я от этого никак не страдаю», — заключил Олейник.
Напомним, что 10 апреля российский боец одолел американца Джареда Вандераа в первом раунде с помощью удушающего приёма на турнире UFC 273 в Джексонвилле.
44-летний Олейник провел 77 боёв в смешанных единоборствах и одержал 60 побед.
Ранее сообщалось, что Олейник и чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски получили денежные бонусы за лучшие выступления вечера на турнире в Джексонвилле.