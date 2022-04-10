Олейник и Волкановски получили бонусы за лучшие выступления на UFC 273
- Gettyimages.ru
Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата, Олейник получил $50 тыс. На UFC 273 он одолел Джареда Вандераа в первом раунде с помощью удушающего приёма.
Волкановски был удостоен такой же суммы за выступление в бою с корейцем Чэн Сон Джунгом. Австралиец успешно провёл четвёртую защиту титула.
Кроме того, Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс тоже были удостоены денежного бонуса — за лучший бой вечера.
Ранее сообщалось, что Волкановски нокаутировал Корейского Зомби и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.