Олейник и Волкановски получили бонусы за лучшие выступления на UFC 273

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник и чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски получили денежные бонусы за лучшие выступления вечера на турнире в Джексонвилле.

Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата, Олейник получил $50 тыс. На UFC 273 он одолел Джареда Вандераа в первом раунде с помощью удушающего приёма.

Волкановски был удостоен такой же суммы за выступление в бою с корейцем Чэн Сон Джунгом. Австралиец успешно провёл четвёртую защиту титула.

Кроме того, Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс тоже были удостоены денежного бонуса — за лучший бой вечера.

Ранее сообщалось, что Волкановски нокаутировал Корейского Зомби и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.