Волкановски нокаутировал Корейского Зомби и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе

Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски одержал победу над корейцем Чон Чхан Соном в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.

Главный поединок турнира UFC 273 в Джексонвилле завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде в пользу действующего чемпиона. Таким образом, 33-летний боец в четвёртый раз защитил пояс.

Для Волкановски эта победа стала 24-й в карьере при одном поражении. Корейский Зомби проиграл седьмой раз в карьере.

Ранее сообщалось, что Пётр Ян уступил Алджэмейну Стерлингу во втором поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.