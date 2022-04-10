Волкановски нокаутировал Корейского Зомби и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе
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Главный поединок турнира UFC 273 в Джексонвилле завершился техническим нокаутом в четвёртом раунде в пользу действующего чемпиона. Таким образом, 33-летний боец в четвёртый раз защитил пояс.
Для Волкановски эта победа стала 24-й в карьере при одном поражении. Корейский Зомби проиграл седьмой раз в карьере.
Ранее сообщалось, что Пётр Ян уступил Алджэмейну Стерлингу во втором поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.