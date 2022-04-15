Агент Азмуна рассказал об адаптации футболиста в «Байере»

Футбольный агент Мехди Хагитали рассказал об адаптации нападающего немецкого «Байера» Сердара Азмуна в Германии.

«Ожидаемо, что Сердару нужно время на адаптацию, это абсолютно нормально, когда ты переезжаешь в другую страну, в другой коллектив. Он в процессе привыкания, ему нужно время, но нет сомнений, что постепенно он будет играть всё лучше и лучше в Бундеслиге», — заявил Хагитали в интервью каналу «Матч ТВ».

Он добавил, что немецкий футбол находится на высоком уровне и в чемпионате Германии раньше выступали сильные футболисты из Ирана.

«Возвращение Азмуна в Россию? Невозможно предсказывать будущее, мы живём настоящим и наслаждаемся новой страницей футбольной карьеры Сердара. Очевидно, что, если бы ему не нравилось в России, он бы не провёл там девять лет. Так что возвращение вполне возможно в будущем», — заключил Хагитали.

Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб Азмун провёл шесть матчей.

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