Президент ФШР объяснил решение перейти в Азиатскую шахматную федерацию

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, почему организация решила войти в состав Азиатской шахматной федерации.
Президент ФШР объяснил решение перейти в Азиатскую шахматную федерацию
  • РИА Новости

«Мы проанализировали, что за 30 лет работы с Европейским шахматным союзом у нас не было ни одного значимого соревнования в России. Сегодня шахматная жизнь вернулась в Азию, для будущего шахмат нам надо было перейти туда», — цитирует Филатова «Матч ТВ».

По его словам, техническая часть вопроса о переходе уже согласована и осталось дождаться голосования азиатской федерации.

«Согласны, что будущее шахмат — на Востоке. Что касается освобождения от налогов, то надо считать выпадающие налоги, к чему это приведёт», — добавил Филатов.

Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские спортсмены могут выступать под флагом организации.

Ранее заместитель исполнительного директора ФШР Александр Ткачёв прокомментировал решение организации войти в состав Азиатской шахматной федерации.

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