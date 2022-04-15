ФШР: квота по отбору на ЧМ для российских шахматистов не поменяется

Заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал решение ФШР войти в состав Азиатской шахматной федерации (ACF).

«Что касается регламентов континентальных соревнований по отбору на первенства мира, то квоты не меняются. Было бы странно, если бы система различалась. От ФИДЕ никаких претензий не было», — цитирует Ткачёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что ФИДЕ в конкретном случае не может оказывать никаких действий. Ткачёв напомнил, что в уставе федерации прописан пункт о том, что континентальные и национальные ассоциации действуют в порядке своих регламентов.

«С тем же успехом мы могли подать заявку на вход в Американскую федерацию. Конечно, мы привыкли к тому, что Россия привязывает себя к Европе, но большая часть нашей страны географически относится именно к Азии», — добавил он.

Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее в Кремле отреагировали на решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию.