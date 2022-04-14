В Кремле отреагировали на решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правильным решение Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую шахматную федерацию.
В Кремле отреагировали на решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это правильный шаг. Наши спортсмены-шахматисты смогут продолжать свои выступления, что, наверное, является самым важным», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию.

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