«Бёрнли» уволил Дайча, который возглавлял команду больше девяти лет
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Как сообщает пресс-служба клуба, штаб 50-летнего специалиста тоже покинет коллектив.
Дайч тренировал «Бёрнли» девять лет и 166 дней, что являлось наибольшим показателем среди действующих наставников всех команд Английской премьер-лиги.
В сезоне-2018/19 «Бёрнли» под руководством Дайча впервые вышел в еврокубки.
В нынешнем сезоне команда занимает 18-е место в чемпионате Англии, набрав 24 очка в 30 матчах.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» определились с будущим украинского защитника Александра Зинченко.