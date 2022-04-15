«Бёрнли» уволил Дайча, который возглавлял команду больше девяти лет

Английский футбольный клуб «Бёрнли» объявил об отставке главного тренера команды Шона Дайча.

Как сообщает пресс-служба клуба, штаб 50-летнего специалиста тоже покинет коллектив.

Дайч тренировал «Бёрнли» девять лет и 166 дней, что являлось наибольшим показателем среди действующих наставников всех команд Английской премьер-лиги.

В сезоне-2018/19 «Бёрнли» под руководством Дайча впервые вышел в еврокубки.

В нынешнем сезоне команда занимает 18-е место в чемпионате Англии, набрав 24 очка в 30 матчах.

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