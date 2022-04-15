Мостовой: «Спартак» должен брать верх над «Рубином» и забирать три очка

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и казанским «Рубином».
Мостовой: «Спартак» должен брать верх над «Рубином» и забирать три очка
  • РИА Новости

«Посмотрите, что с творится: с такой игрой казанцы могут и в зону вылета попасть. «Рубин» — это вообще сейчас беспомощная команда. «Спартак» должен брать верх и забирать три очка», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, по уровню игры красно-белые никому не уступают и у команды есть все шансы на победу.

«Скажу, что во многих матчах «Спартак» играл даже лучше, но проигрывал. Какой-то заколдованный клуб!» — добавил Мостовой.

Напомним, что «Рубин» сыграет в гостях у московского клуба 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые набрали 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб находится на 12-й позиции с 25 очками.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с «Спартаком».

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