Ринат Билялетдинов: «Спартак» будет для «Рубина» более лёгким соперником

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Спартак», думаю, в своём нынешнем состоянии для «Рубина» будет даже более лёгким соперником, нежели «Урал» или «Уфа», — цитирует Билялетдинова «Татар-информ».

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые набирают 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб находится на 12-й позиции с 25 очками.

Ранее Леонид Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине».