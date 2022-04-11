Ринат Билялетдинов: «Спартак» будет для «Рубина» более лёгким соперником
- РИА Новости
«Спартак», думаю, в своём нынешнем состоянии для «Рубина» будет даже более лёгким соперником, нежели «Урал» или «Уфа», — цитирует Билялетдинова «Татар-информ».
Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.
Красно-белые набирают 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб находится на 12-й позиции с 25 очками.
Ранее Леонид Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине».