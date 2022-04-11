Ринат Билялетдинов: «Спартак» будет для «Рубина» более лёгким соперником

Короткая ссылка
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Ринат Билялетдинов: «Спартак» будет для «Рубина» более лёгким соперником
  • РИА Новости

«Спартак», думаю, в своём нынешнем состоянии для «Рубина» будет даже более лёгким соперником, нежели «Урал» или «Уфа», — цитирует Билялетдинова «Татар-информ»

Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые набирают 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб находится на 12-й позиции с 25 очками.

Ранее Леонид Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить