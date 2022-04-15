Харитонов признался, что думает над получением американского гражданства

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов ответил на вопрос, не думал ли он начать выступать под флагом США.
Харитонов признался, что думает над получением американского гражданства
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«Нет, зачем? Я же живу в России. Когда получу паспорт Америки, смогу выходить под двумя флагами. Сейчас, на данный момент, я его не получаю. Но мысли есть. Если буду там жить, хотел бы иметь два паспорта: российский и американский. Это нормальное явление», — цитирует Харитонова «РБ Спорт».

По его словам, в будущем ему хочется, чтобы его семья переехала в США, а в России навещала родственников. Он отметил, что не видит в этом ничего плохого, так как в таком случае больше не нужно регулярно делать визу.

«Вот у меня закончилась виза: как я её получу в Америке? Я действующий спортсмен. Мне сейчас Bellator должен сделать петицию, будет какой-то бой. Но пока мне её не делают из-за политической ситуации», — добавил Харитонов.

На счету 41-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися.

Ранее Харитонов назвал справедливой победу чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга над россиянином Петром Яном.

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