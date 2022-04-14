Сушинский высказался о седьмом матче серии ЦСКА — СКА
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«Сумасшедший матч как по накалу, так и по поддержке фанатов. Плюс, конечно, самоотдача обеих команд. И скорость хорошая была, и борьба на каждом участке площадки. Мне очень понравилось», — цитирует Сушинского «Чемпионат».
По его словам, это одна из самых лучших игр пары ЦСКА и СКА.
«Голов питерцам не хватило, поэтому и проиграли!» — добавил Сушинский.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.
Напомним, что победителями седьмого матча Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 стали красно-синие. Они сыграют с «Металлургом» в финальной серии турнира.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над СКА в седьмом матче серии полуфинального раунда плей-офф КХЛ.