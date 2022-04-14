Сушинский высказался о седьмом матче серии ЦСКА — СКА

Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями о седьмом матче серии ЦСКА — СКА (3:0) полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сумасшедший матч как по накалу, так и по поддержке фанатов. Плюс, конечно, самоотдача обеих команд. И скорость хорошая была, и борьба на каждом участке площадки. Мне очень понравилось», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

По его словам, это одна из самых лучших игр пары ЦСКА и СКА.

«Голов питерцам не хватило, поэтому и проиграли!» — добавил Сушинский.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:0 в пользу ЦСКА.

Напомним, что победителями седьмого матча Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022 стали красно-синие. Они сыграют с «Металлургом» в финальной серии турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал победу над СКА в седьмом матче серии полуфинального раунда плей-офф КХЛ.