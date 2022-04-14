Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России

Короткая ссылка
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с Российской премьер-лигой (РПЛ).
Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее, но здесь тоже есть игроки хорошего уровня», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По его словам, матчи на чемпионате Венгрии очень сложные и «Ференцварош» старается работать на максимум, потому что у команды есть хорошие шансы на титул.

«Все исповедуют немного разный футбол. Матчи трудные, никто не хочет уступать», — добавил Черчесов.

Напомним, что «Ференцварош» (53 очка) лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. «Академия Пушкаша» (46 очков) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Черчесов признан лучшим тренером чемпионата Венгрии по футболу в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить