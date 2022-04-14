Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с Российской премьер-лигой (РПЛ).

«Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее, но здесь тоже есть игроки хорошего уровня», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По его словам, матчи на чемпионате Венгрии очень сложные и «Ференцварош» старается работать на максимум, потому что у команды есть хорошие шансы на титул.

«Все исповедуют немного разный футбол. Матчи трудные, никто не хочет уступать», — добавил Черчесов.

Напомним, что «Ференцварош» (53 очка) лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии. «Академия Пушкаша» (46 очков) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Черчесов признан лучшим тренером чемпионата Венгрии по футболу в марте.