Черчесова признали тренером марта в чемпионате Венгрии по футболу

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Станислав Черчесов признан лучшим тренером чемпионата Венгрии по футболу в марте.
Черчесова признали тренером марта в чемпионате Венгрии по футболу
  • Gettyimages.ru

«Ференцварош» в матче 27-го тура чемпионата Венгрии с разгромным счётом обыграл «Дебрецен» (3:0). После игры Черчесов был назван лучшим тренером марта, сообщается на официальном сайте российского специалиста.

«Ференцварош» в марте одержал три победы в чемпионате страны. Команда является лидером турнира.

Напомним, что 58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» не собирается расторгать контракт с Черчесовым.

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