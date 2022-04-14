Сотникова рассказала, как прыгала тройной аксель и четверные прыжки

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о попытках изучения элементов ультра-си.
Сотникова рассказала, как прыгала тройной аксель и четверные прыжки
  • Gettyimages.ru
  • © Hoch Zwei

«Тройной аксель прыгала в 14 лет, четверной учила параллельно. Но случилось неудачное приземление, после этого я отказалась от этих прыжков. Я учила без удочек, так как мне совсем неудобно было учить элементы с ней», — написала она в своём Telegram-канале.

Напомним, что Сотникова — первая в истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании из России. Фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях  в сезоне-2015/16. О решении завершить карьеру она объявила в 2020 году.

Ранее Олег Матыцин рассказал о планах провести Гран-при по фигурному катанию в регионах России.

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