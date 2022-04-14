Матыцин рассказал о планах провести Гран-при по фигурному катанию в регионах России

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о планах проведения серии Гран-при по фигурному катанию в различных регионах страны.
Матыцин рассказал о планах провести Гран-при по фигурному катанию в регионах России
  • РИА Новости

«Мы планируем проведение Гран-при по фигурному катанию, по гимнастике, по другим видам спорта, где бы многие регионы и города увидели наших сильнейших спортсменов, так как большее время они были за рубежом», — сказал Матыцин в программе «Поздняков» на НТВ.

Он добавил, что рассматривается максимально возможный вариант проведения турниров, чтобы спортсмены имели соревновательную практику, а зрители — возможность увидеть спортсменов. Он также отметил, что это хорошая возможность для популяризации спорта в России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Матыцин заявил, что продолжающиеся попытки отстранить российских саночников от участия в международных соревнованиях вызывают сожаление.

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