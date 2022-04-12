Матыцин назвал неприемлемой агрессию в отношении российских саночников

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что продолжающиеся попытки отстранить российских саночников от участия в международных соревнованиях вызывают сожаление.

«Отмечу профессиональную работу юристов. Результат, который был достигнут в арбитражной панели Международной федерации санного спорта, говорит о том, что юридические основания при вынесении решения были действительно нарушены. И федерация, и наши спортсмены были дискриминированы», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он добавил, что FIL продолжает активно искать путь для сохранения давления на Федерацию санного спорта России (ФССР) и её представителей.

7 апреля Арбитражный суд Международной федерации санного спорта отменил решение исполкома о временном отстранении россиян и запрете на проведение соревнований на территории РФ. Отмечалось, что FIL не имела оснований для наложения таких санкций.

Ранее Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России.