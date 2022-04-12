Матыцин назвал неприемлемой агрессию в отношении российских саночников

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что продолжающиеся попытки отстранить российских саночников от участия в международных соревнованиях вызывают сожаление.
Матыцин назвал неприемлемой агрессию в отношении российских саночников
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Отмечу профессиональную работу юристов. Результат, который был достигнут в арбитражной панели Международной федерации санного спорта, говорит о том, что юридические основания при вынесении решения были действительно нарушены. И федерация, и наши спортсмены были дискриминированы», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он добавил, что FIL продолжает активно искать путь для сохранения давления на Федерацию санного спорта России (ФССР) и её представителей.

7 апреля Арбитражный суд Международной федерации санного спорта отменил решение исполкома о временном отстранении россиян и запрете на проведение соревнований на территории РФ. Отмечалось, что FIL не имела оснований для наложения таких санкций.

Ранее Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить