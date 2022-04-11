Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России

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Международная федерация санного спорта (FIL) отказалась признавать решение Арбитражного суда о приостановке санкций в отношении России.
Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России
  • РИА Новости

Соответствующая информация размещена на сайте FIL.

Напомним, что 8 апреля Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) по поводу отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворить апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.

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