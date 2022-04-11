Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России
- РИА Новости
Соответствующая информация размещена на сайте FIL.
Напомним, что 8 апреля Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) по поводу отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворить апелляцию по поводу отстранения российских атлетов от международных соревнований.