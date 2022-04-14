Яремчук: забить на «Энфилде» «Ливерпулю» — мечта любого футболиста

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Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о своём голе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:3).
Яремчук: забить на «Энфилде» «Ливерпулю» — мечта любого футболиста
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

«Стадион «Энфилд» — особое место. Забить гол здесь — это мечта любого футболиста. Поэтому я счастлив, что забил, но грустно, что мы не прошли в полуфинал», — цитирует Яремчука Dinamo.kiev.ua.

Ответная встреча «Ливерпуля» с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 3:3. В первом матче подопечные Юргена Клопы победили со счётом 3:1. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в полуфинал, где сыграет с «Вильярреалом».

Ранее тренер «Бенфики» заявил, что болельщики должны гордиться выступлением команды в Лиге чемпионов.

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