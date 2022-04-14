Тренер «Бенфики»: болельщики должны гордиться нашим выступлением в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму прокомментировал вылет своей команды от «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я думаю, это был отличный европейский вечер против отличной команды. Нам грустно, но мы гордимся выступлением. Все болельщики «Бенфики» должны гордиться этой кампанией», — цитирует Вериссиму Sky Sports.

Ответная встреча «Ливерпуля» с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 3:3. В первом матче подопечные Юргена Клопы победили со счётом 3:1. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в полуфинал, где сыграет с «Вильярреалом».

Ранее Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

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