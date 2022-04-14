Свищёв обвинил в некомпетентности тех, кто пытается оспорить заслуги Вяльбе

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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон, которая выступила против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Свищёв обвинил в некомпетентности тех, кто пытается оспорить заслуги Вяльбе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Типичная в последнее время риторика в отношении российских спортсменов добралась и до Елены Вяльбе. Поразительно, как хотят избавиться от основного конкурента. Те, кто пытается оспорить её заслуги перед лыжным спортом, — просто некомпетентны», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Он также выразил надежду, что Вяльбе переизберётся в совет FIS и продолжит продуктивную работу в федерации.

Ранее Маттссон заявила, что шведская федерация будет голосовать против Вяльбе. По её мнению, россиянка не имеет права быть в числе кандидатов.

Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на заявление Маттссон.

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