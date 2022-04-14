Гол Родриго признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе

Гол нападающего мадридского «Реала» Родриго в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» признан лучшим на этой неделе.

Родриго забил мяч на 80-й минуте встречи после передачи Луки Модрича. Этот гол перевёл игру в овертайм, где окончательную точку в борьбе за путёвку в полуфинал поставил Карим Бензема.

Напомним, что «Реал» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» (2:3), но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира (5:4), где сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что «Реал» — король Лиги чемпионов.