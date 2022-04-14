Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол

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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Мы провели хороший матч, много атаковали, а «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить», — цитирует Сересо Marca

Ответная встреча в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 0:0. 

Счёт первого матча — 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что игрок «Атлетико» плюнул в Кайла Уолкера во время потасовки в подтрибунном помещении.

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