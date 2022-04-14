Игрок «Атлетико» плюнул в Уолкера во время потасовки в подтрибунном помещении

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Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько во время потасовки в подтрибунном помещении с игроками «Манчестер Сити» отметился отрицательными действиями в адрес Кайла Уолкера.
Игрок «Атлетико» плюнул в Уолкера во время потасовки в подтрибунном помещении
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  • © Visionhaus

После финального свистка ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между игроками «Атлетико» и «Манчестер Сити» началась потасовка в подрибунном помещении. В разгар выяснения отношений Врсалько кинул вратарские перчатки и плюнул в Уолкера. Стычка между футболистами началась ещё на поле. Главный арбитр встречи Даниэль Зиберт начиная с 80-й минуты показал восемь жёлтых карточек и одну красную и добавил 12 с лишним минут.

Ответная встреча в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 0:0. 

Счёт первого матча — 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».

Ранее Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

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