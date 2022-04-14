Бывший тренер Джоковича назвал позором запрет выступать россиянам с флагом

Сербский тренер по теннису Никола Пилич резко высказался о том, что российским теннисистам запрещено выступать под своим флагом на международных соревнованиях.

«Это позор! Это просто позор! Делали ли нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда своим теннисистам играть?» — цитирует Пилича Kurir.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциация.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что организация не будет подавать апелляцию на отстранение сборных от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.