Бывший тренер Джоковича назвал позором запрет выступать россиянам с флагом
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«Это позор! Это просто позор! Делали ли нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда своим теннисистам играть?» — цитирует Пилича Kurir.
1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов приняла решение допускать российских теннисистов к участию в турнирах только в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняла Женская теннисная ассоциация.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что организация не будет подавать апелляцию на отстранение сборных от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.