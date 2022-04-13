ФТР не собирается оспаривать отстранение российских спортсменов от Кубка Дэвиса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что организация не будет подавать апелляцию на отстранение сборных от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
ФТР не собирается оспаривать отстранение российских спортсменов от Кубка Дэвиса
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

«Сейчас это бессмысленно, потому что наше членство приостановлено. Мы работаем совместно с Министерством спорта с юридической точки зрения. Конечно, что возможно — будет сделано. Отстояли, что все играют в индивидуальных турнирах. Уже хорошо», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Президент ФРТ также рассказал, что хоть в индивидуальной части всё более-менее хорошо, однако остаётся проблема с выездом за границу с точки зрения безопасности.

Сборные России в 2021 году выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Международная федерация тенниса (ITF) 1 марта приостановила членство ФТР и отменила все международные турниры на территории России. Мужскую национальную команду в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.

Ранее Тарпищев прокомментировал поражение серба Новака Джоковича, первой ракетки мира, в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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