Тарпищев — о вылете Джоковича: не стоит делать из этого сенсацию

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение серба Новака Джоковича, первой ракетки мира, в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Я бы не делал никакой сенсации. У Джоковича была слишком большая пауза. В начале новой турнирной практики совершенно другая психология», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, на грунте всегда тяжело играть после корта с твёрдым покрытием.

«Когда не играешь по три месяца, ясно, что нервная система не работает абсолютно. С этой точки зрения ты должен сыграть несколько мелких турниров, чтобы быть на голову выше оппонента», — добавил Тарпищев.

Напомним, что в матче второго круга серб уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Продолжительность игры составила два часа 56 минут. Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Он пропускал турниры из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Ранее Тарпищев объяснил причину поражения Аслана Карацева в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.