Тарпищев связал неудачи Карацева со сменой тренера

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил причину поражения Аслана Карацева в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Тарпищев связал неудачи Карацева со сменой тренера
  • Gettyimages.ru
  • © Jason McCawley

«Я сожалею, что Карацев разошёлся с Яцыком — это немаловажный факт. У них был отличный контакт, Яцык имел рычаги, чтобы непредвзято управлять тактическими данными и тренировочным процессом», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что Карацев потерпел поражение от 18-летнего представителя Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это уже восьмое поражение россиянина в последних десяти матчах.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер не примет участия на «Ролан Гаррос».

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