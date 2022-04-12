Федерер снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена

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Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Франции по теннису — «Ролан Гаррос».
Федерер снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Теннисист продолжает восстанавливаться после травмы колена. В прошлом году он перенёс операцию на колене. В сетке турнира его заменит немец Петер Гоевчик.

Напомним, 40-летний Федерер не играет уже почти год. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Франция).

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