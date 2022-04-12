Тарпищев прокомментировал поражение Карацева на турнире «Мастерс» в Монте-Карло
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«При смене покрытия тяжёлая врабатываемость. У Карацева явно не прослеживалась уверенность в собственных силах, хотя играл он с молодым парнем», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Напомним, что игра продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6 в пользу датчанина. Это уже восьмое поражение россиянина в последних десяти матчах.
Турнир проходит в Монте-Карло с 10 по 17 апреля.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.