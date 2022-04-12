Тарпищев прокомментировал поражение Карацева на турнире «Мастерс» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Аслана Карацева от Хольгера Руне из Дании в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс».

«При смене покрытия тяжёлая врабатываемость. У Карацева явно не прослеживалась уверенность в собственных силах, хотя играл он с молодым парнем», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что игра продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6 в пользу датчанина. Это уже восьмое поражение россиянина в последних десяти матчах.

Турнир проходит в Монте-Карло с 10 по 17 апреля.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.