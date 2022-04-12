Джокович сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

AP

© Daniel Cole

В матче второго круга серб уступил представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Продолжительность игры составила 2 часа 56 минут. В следующем круге испанец сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Дэниел Эванс (Великобритания). Напомним, что Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Он пропускал турниры из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что Роджер Федерер не примет участия на «Ролан Гаррос».