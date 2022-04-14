Большунов победил в масс-старте на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске.

Результат россиянина — 34:33,2.

Вторым финишировал Андрей Ларьков (+1,5). Тройку лучших замкнул Евгений Белов (+3,5).

Напомним, что всего в соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске приняли участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов находится в хорошей физической форме.