Большунов победил в масс-старте на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске.
Большунов победил в масс-старте на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

Результат россиянина — 34:33,2.

Вторым финишировал Андрей Ларьков (+1,5). Тройку лучших замкнул Евгений Белов (+3,5).

Напомним, что всего в соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске приняли участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов находится в хорошей физической форме.

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