Большунов победил в масс-старте на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
Результат россиянина — 34:33,2.
Вторым финишировал Андрей Ларьков (+1,5). Тройку лучших замкнул Евгений Белов (+3,5).
Напомним, что всего в соревнованиях «Хибинская весна» в Кировске приняли участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов находится в хорошей физической форме.