Бородавко считает, что Большунов находится в хорошей физической форме

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в ультрамарафоне.

«70 км лёгкими не бывают. Состояние было достаточно неплохое. Темп в начале гонки был не очень высоким, он возрос во второй половине, и уже пришлось потерпеть, поработать. То есть нормальное состояние для этого периода времени», — цитирует Бородавко ТАСС.

По словам тренера, Большунов продолжает получать удовольствие от гонок и поддерживать спортивную форму.

Напомним, что 25-летний спортсмен преодолел дистанцию марафона за 3 часа 9 минут 34 секунды. Второе место занял Илья Семиков, а тройку лучших замкнул двукратный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Андрей Ларьков.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на критику своей позиции со стороны лыжника Александра Большунова.