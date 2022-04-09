Клебо: решение отстранить российских спортсменов было абсолютно верным

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на критику своей позиции со стороны лыжника Александра Большунова.

«Теперь мы все видим, что решение, которое было принято тогда, было определённо верным. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет хорошо», — цитирует Клебо NRK.

По его словам, дальнейшие решения по российским спортсменам будут зависеть от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и тех, кто позже решит, что произойдёт в мире.

«Я не сомневаюсь в правильности этого решения. Я был готов к критике, это то, за что я выступаю. Россияне могут говорить всё, что им заблагорассудится», — добавил Клебо.

Напомним, что Большунов в интервью в TikTok прокомментировал высказывание норвежского лыжника в адрес российских спортсменов и выразил надежду, что на Клебо просто надавили, раз он не смог трезво оценить ситуацию.

FIS отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально она не собиралась сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в «разделке» и командном спринте соответственно.

Раннее норвежский лыжник ответил на вопрос по поводу участия российского лыжника Александра Большунова в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.