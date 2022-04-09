Клебо: решение отстранить российских спортсменов было абсолютно верным

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на критику своей позиции со стороны лыжника Александра Большунова.
Клебо: решение отстранить российских спортсменов было абсолютно верным
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

«Теперь мы все видим, что решение, которое было принято тогда, было определённо верным. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет хорошо», — цитирует Клебо NRK.

По его словам, дальнейшие решения по российским спортсменам будут зависеть от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и тех, кто позже решит, что произойдёт в мире.

«Я не сомневаюсь в правильности этого решения. Я был готов к критике, это то, за что я выступаю. Россияне могут говорить всё, что им заблагорассудится», — добавил Клебо.

Напомним, что Большунов в интервью в TikTok  прокомментировал высказывание норвежского лыжника в адрес российских спортсменов и выразил надежду, что на Клебо просто надавили, раз он не смог трезво оценить ситуацию.

FIS отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально она не собиралась сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в «разделке» и командном спринте соответственно.

Раннее норвежский лыжник ответил на вопрос по поводу участия российского лыжника Александра Большунова в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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